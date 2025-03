Em um ano, mais de 200 pessoas morreram no trânsito de Goiânia Segundo relatório, 84% das vítimas foram homens e 62% motociclistas Goiás Record|Do R7 26/03/2025 - 11h48 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h48 ) twitter

O trânsito de Goiânia (GO) registrou mais de 200 mortes em um ano, com 84% das vítimas sendo homens e 62% motociclistas.

Um dos casos foi o do jogador de futebol Taliton Abadia de Souza, de 41 anos, atropelado e morto por uma motorista sem habilitação. Em entrevista, o delegado Darlan Souza, primo de Taliton, compartilhou a dor da perda e lamentou que a motorista continue em liberdade.

Outro caso foi o do vigilante Clenilton Lemes Correia, atropelado e arrastado por um carro de luxo a caminho do trabalho. O responsável pelo acidente, que fugiu do local sem prestar socorro, foi preso e liberado em seguida.