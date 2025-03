Empreendedorismo feminino cresce em Goiás Dados do Sebrae GO revelam que quase 370 mil mulheres são donas de negócios no estado Goiás Record|Do R7 10/03/2025 - 13h17 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h18 ) twitter

O empreendedorismo feminino em Goiás está em ascensão, com mulheres liderando negócios e transformando setores.

Tânia Cardoso, CEO de uma indústria de cosméticos, exemplifica essa tendência. Ela começou com três colaboradores e agora está liderando uma equipe de 100, sendo 90% composta por mulheres.

No mercado imobiliário, a empreendedora Maria Rosa também se destaca com uma equipe 100% feminina e mostra a capacidade das mulheres de ver além dos negócios e focar no cliente.

Dados do Sebrae GO revelam que quase 370 mil mulheres são donas de negócios no estado, com uma média de idade de 42 anos. As mulheres empreendedoras não apenas criam riqueza, mas também melhoram a sociedade, superando os negócios liderados por homens em até 30%.