Entregador morre após ser atacado por abelhas em Goiânia Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros, o homem, que possivelmente era alérgico a picada de abelha, não resistiu Goiás Record|Do R7 23/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h37 )

Um entregador de 40 anos morreu após ser atacado por abelhas enquanto ia para o trabalho de moto em Goiânia (GO). Segundo relatos, ele desceu do veículo passando mal e foi socorrido por um motociclista. Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros, o homem, que possivelmente era alérgico a picada de abelha, não resistiu. A suspeita é de choque anafilático. A Polícia Civil investiga o caso.