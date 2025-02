Escrivã aposentada morre atropelada após cair de plataforma do BRT Acidente aconteceu na pista da Praça Cívica, em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia (GO) Goiás Record|Do R7 14/02/2025 - 13h40 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h40 ) twitter

Na tarde de quinta-feira (13), uma mulher de 70 anos morreu, após ser atropelada por um ônibus coletivo em Goiânia (GO). O acidente aconteceu na pista do BRT na Praça Cívica, em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Segundo testemunhas, a idosa, que era escrivã aposentada da Polícia Civil de Tocantins (GO), se desequilibrou, caiu da plataforma , foi atropelada pelo ônibus que passava na pista e acabou morrendo no local.

Os Bombeiros tentaram reanimar a mulher, mas sem sucesso. O motorista do ônibus envolvido no acidente permaneceu no local e ficou bastante abalado com a situação.

A polícia agora investiga o caso para apurar se o motorista do coletivo teve ou não responsabilidade no acidente.