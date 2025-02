Estacionamento à direita está proibido em avenidas de Goiânia Entre as vias selecionadas estão a Av. 136, a Jamel Cecílio e a T-10 Goiás Record|Do R7 12/02/2025 - 14h39 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h39 ) twitter

Em Goiânia (GO), placas de estacionamento proibido estão sendo instaladas no lado direito da Avenida 136, no Setor Marista. Por enquanto, a Secretaria de Engenharia de Trânsito está trabalhando para educar os motoristas, sem a aplicação de multas.

As outras avenidas que irão receber a sinalização são: Jamel Cecílio, corredores do BRT norte-sul e leste-oeste, 24 de Outubro, Independência, Castelo Branco, Mangalô, 5ª Avenida, São Francisco, Avenida 85 e T-10.Apenas 15 dias depois de todas as mudanças realizadas é que as multas começarão a ser aplicadas. O objetivo da medida é liberar a terceira pista para a implementação da faixa preferencial de ônibus e motos, agilizando o tráfego de veículos.