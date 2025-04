Estádio Serra Dourada passará por revitalização de R$ 300 milhões Contrato de concessão foi feito com a empresa Construcap, que também administra o Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Goiás Record|Do R7 16/04/2025 - 20h42 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h42 ) twitter

O governo do estado de Goiás assinou um contrato de concessão do Estádio Serra Dourada, que fica em Goiânia (GO).

O contrato, feito com a empresa Construcap, terá vigência de 35 anos. A construtora, que também administra o Mineirão, em Belo Horizonte (MG), se comprometeu a investir R$ 300 milhões na reforma do complexo esportivo, que abrange uma área de 350 mil metros quadrados.

A cerimônia de assinatura ocorreu no Palácio das Esmeraldas, com a presença de autoridades locais. O projeto terá como objetivo revitalizar o estádio, que já foi um dos mais modernos do Brasil, mas que atualmente necessita de melhorias significativas.

A concessão foi arrematada pelo lance mínimo de R$ 10 milhões, e a empresa planeja iniciar as obras no próximo ano, com previsão de conclusão em dois anos.