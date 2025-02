Estádio Serra Dourada pode ser privatizado Governo do estado abriu uma licitação para interessados em assumir uma revitalização e ter a concessão do local Goiás Record|Do R7 03/02/2025 - 14h02 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h02 ) twitter

O Estádio Serra Dourada, que tem capacidade para 40 mil pessoas, passou por uma reforma recente dos banheiros e da iluminação para jogos, que foram inaugurados no domingo (02), no clássico entre Goiás e Vila Nova. Mesmo com as reformas, o estádio ainda precisa de várias melhorias.

O governo do estado abriu uma licitação para interessados em assumir uma revitalização e ter a concessão do local. O documento prevê principalmente a reforma e o rebaixamento do gramado para ampliar a arquibancada, aumentando a capacidade para 60 mil pessoas. A intenção é que ele se transforme em uma arena multiuso para, além de jogos, receber eventos e feiras de negócios.