Estudante de medicina morre em acidente de carro em Formosa (GO) Rodrigo da Costa Rodrigues, de 24 anos, estava a caminho de um evento na cidade Goiás Record|Do R7 16/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um estudante de medicina de 24 anos morreu em um acidente em Formosa (GO). Rodrigo da Costa Rodrigues era aluno da Universidade de Rio Verde (GO) e estava a caminho de um evento de medicina quando foi surpreendido por um veículo que saiu de uma estrada vicinal. O jovem perdeu o controle do carro e bateu de frente com um caminhão. Ele ficou preso às ferragens e faleceu no local. O motorista responsável pelo acidente fugiu, mas foi preso posteriormente.