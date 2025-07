Ex-assessor parlamentar é preso suspeito de mandar sequestrar empresário Identificado como Josemar Alencar Linhares de Oliveira, ele foi detido nos Estados Unidos Goiás Record|Do R7 03/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h57 ) twitter

Foi preso nos Estados Unidos um homem acusado de mandar sequestrar um empresário paulista em Goiânia (GO). O empresário, do ramo de criptomoedas, foi abordado ao sair de um hotel e forçado a realizar uma transação de R$ 6 mil. Após perseguição policial, os sequestradores foram mortos. O mandante do crime, Josemar Alencar Linhares de Oliveira, é ex-assessor parlamentar da Assembléia Legislativa de Goiás.