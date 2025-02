Ex-subtenente da PM atira contra idosa e jovem no portão de casa Confusão aconteceu por causa de uma vira-lata dócil, de 9 meses, que se aproximou do homem Goiás Record|Do R7 28/01/2025 - 14h54 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h54 ) twitter

Em Goiânia (GO), um ex-policial atirou contra uma idosa e um jovem que estavam no portão de casa. A confusão começou porque o homem se irritou com o cão das vítimas, uma vira-lata dócil de 9 meses, que se aproximou dele e de sua neta na rua.

Ele atirou várias vezes em direção às vítimas, atingindo a barriga da idosa, de 61 anos, e a perna do jovem. Outra bala ficou cravada no celular do garoto, que estava no bolso.

é um subtenente aposentado da Polícia Militar, se apresentou à polícia horas depois. Ele alegou que o tiro foi acidental e que o objetivo era acertar o cachorro, que supostamente teria atacado a neta dele.

As vítimas agora estão com medo de permanecer na residência e pretendem se mudar.