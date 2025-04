Família residente de Aparecida (GO) morre em acidente na BR-365 Pai, mãe e duas filhas gêmeas voltavam de um evento religioso quando colidiram com uma carreta que estava estacionada no acostamento da rodovia Goiás Record|Do R7 15/04/2025 - 20h57 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h57 ) twitter

Uma família, residente de Aparecida de Goiânia (GO), morreu em um acidente na BR-365, no Triângulo Mineiro (MG). O pai, a mãe e as duas filhas gêmeas voltavam de um evento religioso quando colidiram com uma carreta que estava estacionada no acostamento da rodovia. Todos morreram na hora.

O número de acidentes nas rodovias federais em Goiás já supera o mesmo período do ano passado, com mais de 600 ocorrências e 50 mortes, e o feriado prolongado da Páscoa aumenta o risco de violência nas estradas

As autoridades alertam para a necessidade de atenção redobrada. É importante respeitar sinalizações e evitar práticas perigosas, como excesso de velocidade e uso de álcool ao volante.