Famílias de bebês trocados criam espécie de guarda compartilhada das crianças

As duas famílias que tiveram bebês trocados em uma maternidade de Inhumas (GO), em 2020, estão se preparando para destrocar as crianças. O processo de destroca será gradual, com acompanhamento psicológico. Durante os últimos meses, os pais dos bebês se uniram e criaram uma espécie de guarda compartilhada para fortalecer o vínculo entre os dois meninos, que agora vivem como irmãos.