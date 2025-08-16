Logo R7.com
Febre das tortas doces atrai multidões para as feiras de Goiânia

Com filas longas e distribuição de senhas, as tortas de Sabrina Araújo e Lorena Tartuce têm se destacado pela qualidade e variedade de sabores

Goiás Record|Do R7

A febre das tortas doces tomou conta das feiras de Goiânia (GO), atraindo clientes do Brasil e do exterior. Com filas longas e distribuição de senhas, as tortas de Sabrina Araújo e Lorena Tartuce têm se destacado pela qualidade e variedade de sabores. A internet também impulsiona o sucesso e transforma as feiras em pontos turísticos gastronômicos.

