Febre das tortas doces atrai multidões para as feiras de Goiânia Com filas longas e distribuição de senhas, as tortas de Sabrina Araújo e Lorena Tartuce têm se destacado pela qualidade e variedade de sabores Goiás Record|Do R7 15/08/2025 - 21h32 (Atualizado em 15/08/2025 - 21h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A febre das tortas doces tomou conta das feiras de Goiânia (GO), atraindo clientes do Brasil e do exterior. Com filas longas e distribuição de senhas, as tortas de Sabrina Araújo e Lorena Tartuce têm se destacado pela qualidade e variedade de sabores. A internet também impulsiona o sucesso e transforma as feiras em pontos turísticos gastronômicos.