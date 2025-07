Febre do ‘morango do amor’ faz preço da fruta disparar A bandeja do morango, que antes custava até R$ 8, está sendo vendida por até R$ 25 Goiás Record|Do R7 25/07/2025 - 20h39 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ‘morango do amor’ viralizou nas redes sociais e impulsionou a demanda pela fruta. Com a tendência do doce, o preço do morango, que já estava alto devido ao período de frio, foi às alturas. A bandeja do morango, que antes custava até R$ 8, está sendo vendida por até R$ 25.