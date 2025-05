Feira de Madrugada, em Goiânia, é exemplo de resiliência e empreendedorismo Feira funciona das 5h da manhã às 19h, todas as quartas e quintas-feiras, na região da Rua 44, no Centro Goiás Record|Do R7 02/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 02/05/2025 - 20h36 ) twitter

A Feira da Madrugada, em Goiânia (GO), é um exemplo de resiliência e empreendedorismo. Localizada no coração da região da 44, no Centro, a feira funciona das 5h da manhã às 19h, todas as quartas e quintas-feiras.

Com 10 anos de história, a feira atrai compradores de todo o Brasil e oferece uma variedade de produtos de moda a preços baixos.

Conheça a história de Dona Zilda, uma feirante que costura e vende seus próprios vestidos, e veja como a feira se tornou um local de trabalho e superação para muitos.