Filho de idoso atropelado e morto cobra punição Acidente que matou José Odair Leal, de 65 anos, aconteceu em dezembro do ano passado e o condutor do veículo ainda não foi responsabilizado Goiás Record|Do R7 23/01/2025 - 14h29 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O filho do idoso que morreu, após um atropelamento em Goiânia (GO), pede por justiça. José Odair Leal, de 65 anos, foi atropelado por um carro em dezembro, no Jardim Colorado. No momento do acidente, o motorista chegou a descer do veículo, mas fugiu sem prestar socorro. José morreu no hospital 11 dias depois.

Só agora o filho da vítima conseguiu registrar um boletim de ocorrência (BO), pois precisou reunir vários documentos. A polícia já tem a placa do carro envolvido no atropelamento e o caso está sendo investigado como homicídio.