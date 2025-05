Gêmeas siamesas são separadas em cirurgia com 19 horas de duração Sob a liderança do cirurgião pediátrico Zacharias Calil, a operação foi um marco na medicina Goiás Record|Do R7 12/05/2025 - 20h40 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h40 ) twitter

A cirurgia de separação das gêmeas siamesas Kiraz e Aruna, realizada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, em Goiânia (GO), durou 19 horas e envolveu mais de 60 profissionais. Sob a liderança do cirurgião pediátrico Zacharias Calil, a operação foi um marco na medicina. As gêmeas, que nasceram unidas pelo tórax e abdômen, seguem em estado grave na UTI, mas dentro do esperado.