Goiana é candidata a vereadora em cidade da Inglaterra Vanessa Bentley, criada no Conjunto Riviera, em Goiânia (GO), mora no país britânico há 24 anos Goiás Record|Do R7 21/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h46 )

Uma goiana se candidatou a vereadora em uma cidade da Inglaterra. Vanessa Bentley, criada no Conjunto Riviera, em Goiânia (GO), mora no país britânico há 24 anos. Ela está em campanha para ser vereadora eleita na cidade de Swindon, onde já atua na Câmara de Vereadores. Vanessa busca representar a comunidade brasileira, destacando a contribuição dos imigrantes e refugiados para a prosperidade do Reino Unido.