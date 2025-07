Goiana é coroada Miss Brasil Europa em concurso na Holanda A jovem de 22 anos, nascida em Goianésia (GO), competiu com outras brasileiras residentes no continente

Goiás Record|Do R7 02/07/2025 - 20h53 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share