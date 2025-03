Goiano dá golpe em 40 deputados e senadores após se passar por parlamentar O homem, de 35 anos, usava números de telefone exclusivos para solicitar transferências de dinheiro aos políticos Goiás Record|Do R7 21/03/2025 - 13h36 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h36 ) twitter

Um goiano está sendo investigado por aplicar golpes em 40 deputados e senadores.

O homem, de 35 anos, fingia ser um parlamentar para solicitar transferências de dinheiro aos políticos. Para ganhar a confiança das vítimas, o criminoso usava números de telefone exclusivos dos parlamentares.

Uma operação foi conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal, em parceria com a Polícia Legislativa do Senado, após várias queixas registradas. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do suspeito, onde foram apreendidos celulares e cartões.

De acordo com a polícia, até o momento, o prejuízo estimado é de pelo menos R$40 mil.