Golpista que fingia trabalhar para a Receita Federal é preso Criminoso se passava por funcionário público para vender celulares de marcas caras abaixo do preço Goiás Record|Do R7 23/01/2025 - 14h31 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Goiânia (GO), um homem foi preso por se passar por funcionário público para aplicar golpes. O homem, que fingia trabalhar na parte de leilões da Receita Federal, vendia celulares de marcas caras abaixo do preço. Uma das vítimas, que procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência (BO), caiu no golpe e comprou dois aparelhos, mas nunca recebeu os produtos.

De acordo com a polícia, o suspeito possui uma extensa ficha criminal. Ele foi preso e responderá por estelionato.