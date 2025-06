Golpistas aplicam falsas multas de trânsito e enganam motoristas em Goiânia Os criminosos emitem documentos falsificados com QR Codes que são deixados em carros pela cidade Goiás Record|Do R7 16/06/2025 - 20h15 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Golpistas estão enganando motoristas com falsas multas de trânsito em Goiânia (GO). Os criminosos emitem documentos falsificados com QR Codes que são deixados em carros e, quando acessados, direcionam as vítimas a sites fraudulentos para pagamentos. A Secretaria de Engenharia de Trânsito alerta que essas multas não são oficiais e recomenda consultas apenas em sites do DETRAN ou aplicativos governamentais.