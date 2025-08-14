Logo R7.com
Golpistas são presos ao tentar sacar FGTS de conta inativa em Cocalzinho (GO)

Os suspeitos foram indiciados por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa

Goiás Record|Do R7

Quatro pessoas foram indiciadas por sacar dinheiro do FGTS de contas inativas usando documentos falsos. Uma delas, uma mulher, foi presa em flagrante ao tentar sacar R$ 120 mil em uma agência em Cocalzinho (GO). Outros três comparsas foram detidos nos arredores da agência. Os suspeitos foram indiciados por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa.

