Golpistas são presos ao tentar sacar FGTS de conta inativa em Cocalzinho (GO) Os suspeitos foram indiciados por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa Goiás Record|Do R7 13/08/2025 - 21h08 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h08 )

Quatro pessoas foram indiciadas por sacar dinheiro do FGTS de contas inativas usando documentos falsos. Uma delas, uma mulher, foi presa em flagrante ao tentar sacar R$ 120 mil em uma agência em Cocalzinho (GO). Outros três comparsas foram detidos nos arredores da agência. Os suspeitos foram indiciados por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa.