Gripe aviária não afeta consumo de frango e ovos em Goiás Doença foi confirmada em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, mas Goiás permanece livre da doença Goiás Record|Do R7 20/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h00 )

A gripe aviária H5N1 foi confirmada em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, mas Goiás permanece livre da doença. O consumo local de frango e ovos não diminuiu, pois a gripe não é transmitida para humanos através de produtos avícolas cozidos. Apesar disso, as exportações de carne de frango poderão ser afetadas. O governo de Goiás emitiu um decreto preventivo contra a doença, válido por 180 dias.