Homem agride ex-companheira e a advogada dela

Em Petrolina de Goiás (GO), um homem foi preso por agredir a ex-companheira e a advogada dela. As vítimas estavam em uma sorveteria quando foram surpreendidas pelo criminoso, que agrediu a advogada na cabeça com um capacete e a ex-mulher com socos e chutes.

A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local. O homem, que estava com uma faca na cintura, foi rendido e preso. Em relatos, a ex-companheira contou que já havia sofrido agressões do homem e tinha uma medida de proteção contra ele.

O agressor está à disposição da justiça e responderá pelos crimes.