Homem é multado em R$5 mil por descartar lixo em local proibido O material, que foi descartado em um lote baldio no Residencial São Leopoldo, era de uma gráfica e continha até tinta no meio Goiás Record|Do R7 06/03/2025 - 14h20 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h20 )

Em Goiânia (GO), um homem foi multado em R$5 mil por descartar lixo irregularmente em um lote baldio no Residencial São Leopoldo. O material era de uma gráfica e continha até tinta no meio.

Mesmo com multas elevadas, o descarte inadequado persiste na cidade, prejudicando o meio ambiente. Goiânia possui oito ecopontos autorizados para descarte correto, mas muitos ainda ignoram essas opções e jogam lixo em locais proibidos.