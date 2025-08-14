Homem é preso após procurar a polícia e mentir que teve carro furtado O suspeito confessou que, na verdade, havia vendido o carro, mas não tinha recebido o pagamento e queria que o veículo fosse apreendido Goiás Record|Do R7 13/08/2025 - 21h09 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h09 ) twitter

Um homem foi preso em Jataí (GO) após procurar a polícia para comunicar que seu carro havia sido furtado. Durante o depoimento, a polícia desconfiou da história contada e ele confessou que, na verdade, havia vendido o carro, mas não tinha recebido o pagamento e queria que o veículo fosse apreendido. Ele foi autuado por falsa comunicação de crime.