Homem é preso por fraudar Bolsa Família e receber o benefício de forma indevida O suspeito usava identidades falsas para sacar o benefício de forma fraudulenta Goiás Record|Do R7 03/07/2025 - 20h55 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h55 )

Um homem de 33 anos, originário do Pará, foi preso em Goiânia (GO) por aplicar golpes contra beneficiários do Bolsa Família. O suspeito usava identidades falsas para sacar o benefício de forma fraudulenta. A polícia descobriu que ele já tinha registros criminais semelhantes no Paraná. A investigação continua para identificar possíveis cúmplices e a extensão dos crimes.