Homem fica pendurado em viaduto da Marginal Botafogo durante chuva Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou fazer um rapel para resgatar o indivíduo Goiás Record|Do R7 06/02/2025 - 14h29 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h29 )

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar pendurado em um viaduto da Marginal Botafogo, em Goiânia (GO). De acordo com informações, o homem estava embaixo do viaduto, entre as Avenidas E e A, quando a chuva começou e rapidamente o nível do Córrego Botafogo subiu.

Para não ser levado pela água, ele se agarrou na estrutura da ponte e chamou por socorro. Uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local no momento viu o homem e acionou o Corpo de Bombeiros. Os Bombeiros precisaram fazer um rapel para resgatar o homem, que não teve a identidade revelada.