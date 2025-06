Homem morre em queda de parapente às margens de rodovia em Valparaíso (GO) O acidente ocorreu no final da tarde de sexta-feira (27) e a vítima faleceu no local Goiás Record|Do R7 27/06/2025 - 20h21 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem morreu após cair de parapente em Valparaíso de Goiás (GO), às margens da BR-040. O acidente ocorreu no final da tarde de sexta-feira (27) e a vítima faleceu no local. As causas da queda ainda são desconhecidas e estão sob investigação.