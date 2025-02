Homem que criava mais de 30 cobras em casa é preso Entre as serpentes, havia jibóias, pitons e até uma sucuri de aproximadamente 2 metros Goiás Record|Do R7 04/02/2025 - 14h59 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h59 ) twitter

Em Aparecida (GO), um homem foi preso após ameaçar vizinhos com uma cobra. De acordo com a vizinhança, o homem sofre de transtornos mentais e já teria sido denunciado outras vezes.

Durante buscas na casa do homem, a polícia encontrou pelo menos 30 cobras, além de jabutis, lagartos e insetos para alimentar os animais. Entre as serpentes, havia jiboias, pitons e até uma sucuri de aproximadamente 2 metros. Foi encontrada também uma estufa com ovos de cobras.

De acordo com a polícia, o homem comprava os animais pela internet. Uma força tarefa foi feita para resgatar e levar os animais, criados de forma irregular, para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Goiânia (GO).

O homem foi preso e responderá pelos crimes cometidos.