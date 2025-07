Idosa de 74 anos tem pernas amputadas após ser atropelada por ônibus O acidente aconteceu enquanto Francisca Alves Marques descia do veículo, que acelerou e acabou a arrastando por vários metros Goiás Record|Do R7 29/07/2025 - 20h52 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h52 ) twitter

Uma idosa de 74 anos precisou amputar as duas pernas após ser atropelada por um ônibus no centro de Goiânia (GO). O acidente aconteceu enquanto Francisca Alves Marques descia do veículo, que acelerou e acabou a arrastando por vários metros. As pernas da idosa ficaram presas embaixo das rodas do ônibus. A família dela acusa a empresa de transporte de negligência e falta de apoio.