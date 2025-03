Impressionante: borracheiro sobrevive a explosão de pneu em Caldas Novas (GO) Waldim Alves de Oliveira, de 27 anos, foi arremessado para longe com a força da explosão e ficou com uma perna quebrada

