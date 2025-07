Imprudência no trânsito causa tragédias em Goiás Mais de 39 mil acidentes e 150 mortes foram registrados no ano passado Goiás Record|Do R7 07/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h36 ) twitter

A imprudência no trânsito em Goiás causou mais de 39 mil acidentes e 150 mortes no ano passado. Recentemente, um motociclista morreu após colidir com um carro que não respeitou a sinalização. Outro acidente fatal ocorreu devido a uma conversão proibida. Com a quantidade de acidentes, a prefeitura anunciou medidas para reduzir a violência no trânsito.