Influenciadora de Trindade (GO) conquista milhões de seguidores com simplicidade e humor Nas redes sociais, Geysilane da Silva compartilha receitas, dicas de limpeza e reformas, e mostra a vida como ela é Goiás Record|Do R7 26/08/2025 - 20h44 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A influenciadora Geysilane da Silva, moradora de Trindade (GO), conquistou mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais com seu conteúdo autêntico e bem-humorado. Aos 20 anos, ela compartilha receitas, dicas de limpeza e reformas, e mostra a vida como ela é. A trajetória de Geisy, que está entre os 20 melhores influenciadores do Brasil, inspira muitos e prova que simplicidade também viraliza.