Jovem marca encontro por aplicativo e é sequestrado por quadrilha A vítima foi amarrada, teve os pertences roubados e depois foi abandonada na BR-060, em Goiás Goiás Record|Do R7 15/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 20h57 )

Um jovem foi vítima de um sequestro-relâmpago após marcar um encontro com um homem por aplicativo. Ele foi amarrado por uma quadrilha, teve os pertences roubados e depois foi abandonado na BR-060, em Goiás. Após a exposição do caso, outra vítima do grupo criminoso relatou ter passado por uma situação semelhante.