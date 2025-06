Justiça determina paralisação de aterro que desabou em Padre Bernardo (GO) Exames feitos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente indicaram contaminação no local por substâncias nocivas Goiás Record|Do R7 26/06/2025 - 20h39 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h39 ) twitter

A Justiça Federal ordenou a paralisação do aterro em Padre Bernardo (GO) que desabou e causou danos ambientais. O local, ativo desde 2016, operava sob liminares judiciais. Exames feitos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente indicaram contaminação no local por substâncias nocivas.