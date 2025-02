Ladrões de banco são presos em Rio Verde Rodrigo Soares de Freitas, de 45 anos, e Paulo Evangelista Ribeiro, de 40, faziam parte de uma quadrilha que já roubou mais de R$40 milhões de bancos Goiás Record|Do R7 18/02/2025 - 13h13 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h13 ) twitter

Em Rio Verde (GO), suspeitos de roubar bancos foram presos. Rodrigo Soares de Freitas, de 45 anos, e Paulo Evangelista Ribeiro, de 40, foram encontrados no centro da cidade.

Com eles a polícia apreendeu celulares, dinheiro em espécie, vários cabos de internet e equipamentos eletrônicos utilizados nos crimes. Segundo a polícia, os dois são paulistas e integrantes de uma quadrilha especializada em furtos e roubos a bancos.

De acordo com as investigações, a quadrilha age de forma minuciosa. Os criminosos utilizam equipamentos para roubar dados sigilosos de clientes e também aliciam funcionários de bancos. O grupo já teria causado um prejuízo de mais de R$40 milhões em várias cidades do país.

A Polícia Civil agora tenta localizar os demais integrantes da quadrilha. Os dois indivíduos presos irão responder por furto, roubo, associação criminosa e lavagem de dinheiro.