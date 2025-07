Lanchonete envia surpresa para cliente que pagou pedido com Pix falso Em vez de mandar um lanche, o estabelecimento enviou embalagens com folhas, restos de sanduíches e pedras, junto com a mensagem ‘Pix falso, lanche falso’ Goiás Record|Do R7 24/07/2025 - 20h48 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h48 ) twitter

Em Anápolis (GO), o dono de uma lanchonete, cansado de cair no ‘golpe do Pix’, resolveu se vingar de um golpista. Após receber um pedido suspeito de mais de R$ 200, ele fez uma surpresa para o cliente. Em vez de mandar um lanche, ele enviou embalagens com folhas, restos de sanduíches e pedras, junto com a mensagem ‘Pix falso, lanche falso’.