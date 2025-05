Mais de 140 funcionários públicos caem em golpe envolvendo empréstimo Golpistas, que se passaram por representantes de instituições financeiras, lucraram mais de R$ 17 milhões Goiás Record|Do R7 07/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 140 funcionários públicos do estado de Goiás caíram no golpe do ‘empréstimo consignado’, resultando em perdas superiores a R$ 17 milhões.

Criminosos se passaram por representantes de instituições financeiras e ofereceram portabilidade para as vítimas reduzirem parcelas de empréstimos. Os servidores perceberam o golpe apenas no segundo mês de pagamento, quando se depararam com dois empréstimos.

A polícia investiga o caso.