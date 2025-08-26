Mecânico de 24 anos morre em acidente de moto no anel viário de Aparecida (GO)
João Vitor David Almeida estava trafegando no corredor quando foi fechado por um carro e atropelado por um caminhão
Um motociclista de 24 anos morreu em um acidente no anel viário de Aparecida (GO). João Vitor David Almeida, que trabalhava como mecânico, estava trafegando no corredor quando foi fechado por um carro. Com a colisão, ele caiu e foi atropelado por um caminhão. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. A Polícia Civil investiga o caso.