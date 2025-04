Médico é demitido por deixar pacientes esperando enquanto fazia compras na internet Caso ocorreu após uma paciente se revoltar com a demora do atendimento em uma UPA de Inhumas (GO) e flagrar o médico no computador pesquisando bicicletas para comprar

Goiás Record|Do R7 17/04/2025 - 20h52 (Atualizado em 17/04/2025 - 21h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share