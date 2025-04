Médico sofre golpe de R$ 70 mil de loja de motos em Aparecida (GO) A loja, que utiliza redes sociais como vitrine, está sob investigação policial por agir de má-fé com clientes há 2 anos Goiás Record|Do R7 11/04/2025 - 20h24 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h24 ) twitter

Um médico levou um prejuízo de R$ 70 mil de uma loja de motos clássicas em Aparecida de Goiânia (GO). O homem deixou dois veículos em consignação no local e teve uma moto de coleção vendida, mas nunca recebeu o dinheiro por parte da loja. Para piorar, ele relata que tem sido coagido pelo comprador, que é do Paraná, a enviar a documentação da moto.

Outro cliente lesado pela loja foi Vinícius Naves, que aguarda o pagamento de R$ 45 mil por uma moto vendida.

A loja, que utiliza redes sociais como vitrine, está sob investigação policial por agir de má-fé com clientes há 2 anos. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, e pelo menos 6 vítimas já registraram boletim de ocorrência (B.O.).