Menina de 8 anos sofre queimaduras graves após acidente com óleo de cozinha quente As queimaduras atingiram pescoço, ombros, tórax, costas, braços e pernas da criança, que precisou ser entubada Goiás Record|Do R7 04/08/2025 - 20h16 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma menina de 8 anos sofreu queimaduras graves após um acidente doméstico com óleo de cozinha quente em Jataí (GO). As queimaduras atingiram pescoço, ombros, tórax, costas, braços e pernas da criança, que precisou ser entubada. Segundo informações, ela foi transferida para o HUGOL, em Goiânia (GO), para tratamento especializado.