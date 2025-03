Modelo goiana desaparece após morte do pai Segundo relatos, Larisse Kellen, de 37 anos, estava em depressão e sumiu depois de receber a herança do pai Goiás Record|Do R7 13/03/2025 - 11h34 (Atualizado em 13/03/2025 - 11h34 ) twitter

A modelo goiana Larisse Kellen, de 37 anos, desapareceu após a morte do pai. Segundo relatos da mãe, a jovem estava em depressão e sumiu depois de receber a herança do pai.

Depois de um tempo sem contato com a modelo, a família descobriu que ela estava vivendo em um complexo de kitnets em Goiânia (GO), mas desapareceu novamente, após ser vista com um morador de rua da região.

A mãe de Larisse continua as buscas pela filha e ainda tem esperanças de encontrá-la.