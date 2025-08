Morador de Anápolis (GO) leva prêmio milionário da Lotofácil O goiano irá receber R$ 3,4 milhões por ter acertado as 15 dezenas da aposta Goiás Record|Do R7 05/08/2025 - 20h35 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h35 ) twitter

Um morador de Anápolis (GO) se tornou milionário ao acertar as 15 dezenas da Lotofácil. O prêmio de R$ 3,4 milhões também foi conquistado por outro ganhador da Bahia. A Mega-Sena anunciou mudanças nas regras do concurso que aumentaram a porcentagem do prêmio principal para 45% do total arrecadado. Já na Mega da Virada, o valor pode chegar a um R$ 1 bilhão, com 90% indo para o prêmio principal.