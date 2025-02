Morre técnica de enfermagem atropelada em Aparecida (GO) Olímpia Miguel Manso morreu no hospital, após ser atingida por um carro em uma rotatória do setor Mansões Paraíso Goiás Record|Do R7 28/01/2025 - 14h56 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h56 ) twitter

A técnica de enfermagem que foi atropelada em Aparecida (GO) não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O acidente aconteceu em 14 de janeiro, quando Olímpia Miguel Manso pilotava uma moto e foi atingida por um carro ao passar pela rotatória da Avenida V8, no setor Mansões Paraíso.

A motorista do veículo tentou fugir do local, mas foi impedida. Em depoimento, ela alegou que Olímpia teria atravessado na frente do carro, mas imagens de câmeras de segurança da região não confirmaram a versão.

A Polícia Civil está investigando o caso.