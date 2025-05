Morte de goiana no Japão ainda não foi esclarecida A família de Amanda Borges, com a ajuda de uma vaquinha virtual, conseguiu arrecadar R$ 55 mil para trazer o corpo da jovem de volta ao Brasil Goiás Record|Do R7 08/05/2025 - 20h44 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A morte da goiana Amanda Borges no Japão ainda não foi esclarecida.

A família da jovem, com a ajuda de uma vaquinha virtual, conseguiu arrecadar R$ 55 mil para trazer o corpo de Amanda de volta ao Brasil, onde será enterrada em Caldazinha (GO).

O jornalista investigativo Beto Nagaki, descendente de japoneses, criticou a falta de esclarecimentos sobre o caso por parte da polícia do Japão.

A equipe da RECORD entrou em contato com a Embaixada do Japão em Brasília (DF), mas obteve retorno que somente a polícia do país poderia responder pelo caso.