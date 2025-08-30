Motociclista morre após colisão com caminhão terceirizado em Senador Canedo (GO)
Motorista fugiu sem prestar socorro, mas se entregou à polícia horas depois
Um motociclista de 24 anos morreu após colidir com um caminhão da prefeitura em Senador Canedo (GO). Testemunhas afirmam que o motorista fugiu sem prestar socorro, mas o homem se apresentou à delegacia local horas após o acidente. A prefeitura identificou o condutor e o veículo como terceirizados. A Polícia Civil investiga o caso com base em imagens de câmeras de segurança e depoimentos.