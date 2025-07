Motociclista morre após furar sinal de pare e ser atingido por carro Acidente aconteceu no cruzamento da Avenida das Esmeraldas, em Goiânia (GO) Goiás Record|Do R7 23/07/2025 - 20h40 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h40 ) twitter

Um motociclista de 34 anos morreu após furar o sinal de pare e ser atingido por um carro. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida das Esmeraldas, em Goiânia (GO). O garupa da moto foi socorrido com traumatismo craniano e fraturas. Os moradores da região relatam que a alta velocidade e a falta de respeito à sinalização contribuem para a frequência de acidentes no local.